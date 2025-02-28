İş Bankası: 2025'te iç talepte sınırlı ivmelenme bekleniyor

İş Bankası, 2025 yılında faiz indirimlerinin devam etmesine bağlı olarak iç talepteki ivmelenmenin sınırlı da olsa devam edeceğini öngörüyor.

Türkiye ekonomisi zincirlenmiş hacim endeksine göre 2024 yılının son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,0, 2024 yılı genelinde de yüzde 3,2 ile piyasa beklentisinin üzerinde büyüme kaydetti.

İş Bankası'nın verilerle ilgili yayımladığı notta, önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadelede maliye politikasının desteğini artıracağı varsayımı altında kamu harcamalarının büyümeye katkısının sınırlı kalacağının düşünüldüğü belirtiliyor.

Ticaret savaşlarının gölgesinde dış ticarete ilişkin sağlıklı bir öngörü yapmanın zor olduğu 2025 yılında, net ihracatın büyümeye dengeli bir katkı sağlayabileceğini değerlendiren İş Bankası, "Ticaret savaşlarının yanı sıra Euro/Dolar paritesinin seyri ile ana ihracat pazarlarımızda ekonomik görünümün net ihracat kanalıyla 2025 yılı büyümesi üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede, 2025 yılında Türkiye ekonomisinin 2024’tekine yakın bir düzeyde ve uzun dönemli ortalamasının altında büyüme kaydedeceğini tahmin ediyoruz." notunu düştü.