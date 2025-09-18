  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hakan Kara'dan OVP eleştirisi: Güven böyle kazanılmaz
Ekonomist Hakan Kara, Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyon hedeflerinin sürekli yükselmesini eleştirerek “Güven böyle kazanılmaz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerini eleştirdi.

Kara, iki yıl önce açıklanan OVP’de 2024 yılı için tek haneli enflasyon hedeflendiğini hatırlatarak, sonraki süreçte hedeflerin sürekli yukarı yönlü revize edildiğine dikkat çekti.

Hakan Kara'dan OVP eleştirisi: Güven böyle kazanılmaz - Resim : 1

Kara, “İki yıl önceki OVP’de bu sene tek haneli enflasyon hedeflenmişti. Tahmin/hedef geçen yıl %15,2’ye, yıl başında %24’e, Ağustos’ta %27’ye, son OVP’de %28,5’e yükseltildi." ifadelerini kullandı.

Enflasyon tahminlerindeki bu sürekli değişimin ekonomi politikalarına olan güveni zedelediğini belirten Kara, “Güven böyle kazanılmaz. Gerçekçi ve iddialı hedefler koyup buna ulaşmak için elinden geleni yaparak kazanılır” sözleriyle eleştirisini dile getirdi.

