Trump, mahkemeden Cook'un görevden alınmasına izin vermesini istedi

Trump yönetimi, Temyiz Mahkemesi'nin Cook'un görevden alınmasını engelleyen alt mahkeme kararının durdurulması talebini reddetmesinin ardından Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Yüksek Mahkeme'ye yapılan başvuruda, ABD Başkanı Trump, Cook'u görevden almasını geçici olarak durduran alt mahkeme kararının askıya alınmasını talep etti.

Başvuru dosyasını hazırlayan Başsavcı John Sauer, bunun Başkan’ın görevden alma yetkisine yönelik bir başka uygunsuz yargısal müdahale örneğini içerdiğini, Başkan'ın Fed Yönetim Kurulu üyelerini "haklı neden" ile görevden alma yetkisine müdahale edilmesinin söz konusu olduğunu belirtti.

- Cook, Trump'ın kendisini görevden alma girişimini mahkemeye taşımıştı

Trump, 25 Ağustos'ta Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşan Trump, Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere işaret ederek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullanmıştı.

Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak "haklı neden" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetmişti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açmıştı.

Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb, Cook hakkında ortaya atılan "mortgage dolandırıcılığı" iddialarının, görevden alınması için yeterli gerekçe teşkil etmediğine hükmederek, görevden alınmasını geçici olarak engellemişti.

Trump yönetimi ise Cook'un görevden alınmasını geçici olarak durduran mahkeme kararına itiraz ederek, alt mahkeme kararını durdurmak için temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Temyiz Mahkemesi ise Trump'ın Cook'u görevden almasını engelleyen alt mahkeme kararının durdurulması talebini reddetmişti.