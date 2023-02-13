CNN : ABD ordusu Huron Gölü üzerinde bir cismi düşürdü

Üst düzey bir yetkili, CNN'e verdiği demeçte, Pazar günü ABD savaş uçakları tarafından düşürülen nesnenin Michigan'ın üzerinde 20.000 fit yükseklikte uçtuğunu ve vurulduğunda Huron Gölü'nü geçmek üzere olduğunu söyledi.

Başka bir kaynağa göre nesne, üzerinde ipler sarkan bir sekizgen şeklindeydi ve görünür bir yük taşımıyordu. ABD, nesnenin gözetleme yeteneklerine sahip olduğuna dair hiçbir kanıt olmamasına rağmen, bu henüz netleşmedi.

Yetkili, cismin ilk olarak Cumartesi gecesi Montana üzerinde Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı ve ABD Kuzey Komutanlığı tarafından tespit edildiğini ve inceleme için savaş uçaklarının gönderildiğini söyledi. O sırada, bu uçaklar radar isabetleriyle ilişkilendirilecek herhangi bir nesne tanımlamadı, bu da NORAD ve NORTHCOM'un bunun bir anormallik olduğuna inanmasına neden oldu.

Pazar günü, savunma yetkilileri radar temasını yeniden sağladı ve nesnenin Wisconsin ve ardından Michigan üzerinde uçtuğunu tespit etti. Yetkili, cismin yolu ve irtifasının sivil uçaklar için tehdit oluşturabileceği endişelerini artırdığını, ancak yerdeki hiç kimse için askeri bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Başkan Joe Biden, nesnenin düşürülmesini emretti.

CNN başlangıçta, kaynakların CNN'ye söylediklerine ve Temsilci Jack Bergman'ın halka açık bir tweet'ine dayanarak nesnenin Huron Gölü üzerinde vurulduğunu bildirdi.