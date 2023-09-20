  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın verdiği resepsiyona katıldı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın verdiği resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin, heyet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi emine Erdoğan ile birlikte Biden ve eşinin verdiği resepsiyona katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, New York Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki resepsiyonda yaklaşık bir saat kaldı.