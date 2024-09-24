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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York’ta, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Birleşmiş Milletler binasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bilgisi aktarıldı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde oldu: 

“Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Yunanistan’ın iyi komşuluk esası ekseninde geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin ve Atina Bildirgesi’nin lafzı ve ruhu doğrultusunda hareket etmenin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki saldırılarının masum sivillerin yanı sıra bölgenin huzurunu hedef aldığını, krizin bölgeye yayılması riskinin bulunduğunu, insani yardımların Gazze’ye engelsiz ulaştırılması için İsrail’e baskı yapılmasının önemli olduğunu söyledi.”

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