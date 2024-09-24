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AK Parti’de İl Başkanlığı koltuğunu İlhami Yıldız devraldı

AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör’ün istifası üzerine boş kalan koltuğu İlhami Yıldız devraldı.

AA
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AK Parti’de İl Başkanlığı koltuğunu İlhami Yıldız devraldı
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Ağrı’da 26 Ocak 2023 tarihinden bu yana AK Parti İl Başkanı olarak görev yapan Av. Orhan Güngör geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine boşalan İl Başkanlığı koltuğuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle İlhami Yıldız getirildi. AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen törenin ardından görevini devreden Orhan Güngör, AK Parti için her zaman çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Düzenlenen törenle il başkanlığı görevine başlayan Dt. İlhami Yıldız, "Bugün Ak davamızın, ak bayrağının devralmadan önce sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle burada olduğumu ve devamında bu bayrağı daha iyi bir noktaya taşıyacağıma sizlerin huzurunda söz veriyorum. İşimizin ne kadar ağır olduğunun farkındayım. Bu zorluk bir o kadar da kolaylığı bağrında saklamaktadır. Bunun yolu da halkımızın bize olan güvenidir. Nasıl ki mesleğimin gereği olarak size görev ettiysem, bugünde bu milletin ve sizlerin duasıyla sorumluluk altına girdiğimi beyan ediyorum. Bu şehirde biz dili hakim olacaktır. Bu evladınıza sahip çıkmanızı sizlerden istiyorum. Sizleri mahcup etmemek için sizlerle yürümeye çalışacağım” ifadelerine yer verdi.

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