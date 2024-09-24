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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na telefon: Sonuna kadar mücadele vereceğim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine “ahmak” dediği suçlamasıyla yargılandığı davanın istinaf süreci devam ederken, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na telefonla arayarak siyasi yasaklara karşı sonuna kadar mücadele edeceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na telefon: Sonuna kadar mücadele vereceğim
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine “ahmak” dediği suçlamasıyla yargılandığı davanın, İstinaf Mahkemesi’nde incelemesi sürerken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na destek geldi. 

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na telefon

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyaset yasağı kararı verilen ve istinafa taşınan dava için İmamoğlu'nu telefonla arayan Kılıçdaroğlu, desteklerini iletti.

"Sonuna kadar mücadele vereceğim"

Kemal Kılıçdaroğlu İletişim Ofisi tarafından yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde, Kılıçdaroğlu, demokrasiye ve Türkiye'ye yakışmayan siyasi yasaklara karşı olduğunu belirterek, olası akıldışı bu yasağa karşı İmamoğlu’nun yanında olacağını ve gerekli mücadeleyi sonuna kadar vereceğini söyledi.

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