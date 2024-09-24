CHP'de 'İmamoğlu' zirvesi sona erdi! Açıklama geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine “ahmak” dediği suçlamasıyla yargılandığı davanın İstinaf Mahkemesi’ndeki incelemesi sürüyor. CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurmayları, istinafta bekleyen kararı değerlendirmek üzere bugün bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla düzenlenen toplantıda, CHP Genel Merkezi’nden temsilcilerin yanı sıra İmamoğlu, İmamoğlu’nun avukatları ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yer aldı. Ankara’dan katılan heyette; Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da yer aldı.

"Bundan sonra da toplantılarımıza devam edeceğiz"

Medyascope'nun haberine göre üç saatten fazla süren toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Çiftci, “Olası anti-demokratik, hukuka aykırı bir karar alınması durumunda bunun Türkiye’ye maliyeti ne olacak, bizi ne bekliyor kısımlarını değerlendirdik. Bundan sonra da toplantılarımıza devam edeceğiz. Bundan sonra da anbean süreci yakından takip edeceğiz. Bizler de sizler gibi yargı sürecini takip ediyor olacağız” dedi.

"Ahmak" davasının hukuki boyutu değerlendirildi

İmamoğlu nezdinde süren hukuk mücadelesine parti genel merkezi ve örgütlerin dahil edilmesi olarak da değerlendirilen toplantıda istinafta bekleyen ve kamuoyunda “ahmak davası” olarak bilinen sürecin hukuki boyutunun değerlendirildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre CHP’li kurmaylar istinafın vereceği kararın Türk demokrasisi ve ekonomi üzerindeki olası etkilerini de detaylarıyla konuştu ve çıkacak sonucun ülkeye maliyeti dikkate alındığında olumsuz bir karar bekemediklerini ifade ettiler. Toplantıda çıkacak sonuca göre partinin nasıl bir aksiyon alacağı konusu da gündeme geldi.

İmamoğlu’ndan “ahmak” davası açıklaması

Toplantı öncesi Sancaktepe’de Kent Lokantası açılışına katılan İmamoğlu ‘nun da gündeminde “ahmak davası” vardı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularına yanıtlayan İmamoğlu bir soru üzerine “Son günlerde gelişen ve tartışılan ne yazık ki olmaması gereken bir davanın, hem siyasi yasak hem de 2 yıl 7 ay ceza davasına dönüşen hali tam bir sefillik. Bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor” dedi.

“Arkadaşlarımız bu konuda görüşmeler yapıyor”

İmamoğlu konuşmasında “Bu siyasi bir konu, dolayısıyla partimizi ilgilendiren bir konu. Genel Başkanımız ve merkez yönetimi meselenin İstanbul’da hukukçularımızla tartışılmasını, konuşulmasını uygun gördü. Şu anda arkadaşlarımız bir görüşme halindeler. Emirgan’daki ofiste başka görüşmelerim vardı, çıkarken de onları selamladım. Benim bildiğim bu kadar.” dedi.

“Sürecin hukuki tahlilini ve analizini yapacaklar. Bu konuyla ilgili partimizin ortaya koyacağı düşünceleri Genel Başkanımız ve yetkililerimiz paylaşacaktır. Genel Başkanımız, Sosyalist Enternasyonel toplantısı için ABD’ye gitti. Gelişmeler hakkında sizi bilgilendirecekler.

Özgür Özel: “’Ahmak’ davası İmamoğlu’na kumpas, piyon Soylu”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de “ahmak” davasıyla ilgili sert konuştu. Davayı Ekrem İmamoğlu’na kumpas olarak nitelendiren Özel, “Piyon Soylu” dedi. “Buradan bir cezanın olabileceğini kimse normalleştirmeye çalışmasın” diyen Özel, “Bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir saçmalık, böyle bir şuursuzluk yok” dedi.