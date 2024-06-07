Danimarka Başbakanı saldırıya uğradı
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da saldırıya uğradı. Frederiksen'i darbeden saldırgan yakalanırken, saldırının ardından şok geçirdiği açıklandı.
İHA
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen bugün başkent Kopenhag’da saldırıya uğradı.
Danimarka polisi, darp edilen Frederiksen’in aldığı yaralar hakkında detaylı bilgi vermezken, saldırganın tutuklandığını aktardı.
Başbakanlık Ofisi ise saldırının ardından Frederiksen’in şok geçirdiğini bildirdi.