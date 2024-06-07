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Danimarka Başbakanı saldırıya uğradı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da saldırıya uğradı. Frederiksen'i darbeden saldırgan yakalanırken, saldırının ardından şok geçirdiği açıklandı.

Haber Merkezi
İHA
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Danimarka Başbakanı saldırıya uğradı
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen bugün başkent Kopenhag’da saldırıya uğradı.

Danimarka polisi, darp edilen Frederiksen’in aldığı yaralar hakkında detaylı bilgi vermezken, saldırganın tutuklandığını aktardı.

Başbakanlık Ofisi ise saldırının ardından Frederiksen’in şok geçirdiğini bildirdi.

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