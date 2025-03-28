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Danimarka’da kadınlara zorunlu askerlik geliyor

Danimarka kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacak. Ülke, Avrupa’da güvenlik tehdidinin ve savaş ihtimalinin artmış olmasını gerekçe gösteriyor.

Haber Merkezi
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Danimarka’da kadınlara zorunlu askerlik geliyor
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Danimarka Savunma Bakanlığı, ülkenin 2026 yılından itibaren kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacağını duyurdu.

Danimarka Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Michael Hildgord, ülkenin "tüm savaş gücünü" harekete geçirmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Grönland tehditleri kararda etkili oldu

Rusya ve Ukrayna Savaşı nedeniyle diken üzerinde olan Danimarka, şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Grönland tehditleriyle karşı karşıya. Rus tehdidine karşı 2023 yılında kadınların da zorunlu askerlik kapsamına alınmasına yönelik tartışmalarla gündeme gelen Kuzey Avrupa ülkesi, söz konusu kararı aldı. Kadınların 2026'dan itibaren askere alınacağı ifade edilirken Danimarka medyasında yer alan haberlerde kadınlar için zorunlu askerlik tarihinin 1 Temmuz 2025'e çekildiği belirtildi. 

Trump'ın "ilhak" tehdidi

Trump, yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiriyor. ABD lideri, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunarak, adanın mülkiyet ve kontrolünün sağlanmasını "mutlak bir zorunluluk" olarak nitelendirmişti.

Trump, 13 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te de benzer açıklamalarda bulunarak, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı. Grönland yönetimi bu söylemlere karşı adanın "satılık olmadığı ve olmayacağı" yönünde açıklamalar yaparken, Danimarka da Grönland'ın yanında durduğunu vurgulamaya devam ediyor. Öte yandan Avrupa Birliği, Trump'ın "ilhak" tehditlerine karşı "yeterince güçlü bir tepki vermemekle" eleştiriliyor. Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, ülkeye yaklaşık 2 bin 900 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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