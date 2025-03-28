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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda Rusya ile işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye’nin, Suriye konusunda Rusya ile iş birliğine önem verdiğini, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde kalıcı huzur ve istikrara kavuşması için Türkiye ve Rusya’nın birlikte çalışmasının mühim olduğunu vurguladı.

“SDG, merkezi yönetim bünyesinde eritilmeli”

Suriye’nin birliğini bozmaya yönelik etnik ve mezhebi ayrımcılığı körükleyen gayretlerin bertaraf edilmesi ve Suriye’ye yönelik yaptırımların tümüyle kaldırılması için Türkiye ve Rusya’nın birlikte çalışabileceğini ifade eden Erdoğan, SDG’nin Suriye’nin “merkezi yönetim bünyesinde eritilmesini” desteklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin bundan böyle terör örgütleri için elverişli bir alan olmaktan tamamen çıkartılmasının Suriye’nin istikrarı için hayati önemde olduğunu belirtti.

“Ev sahipliği dahil her türlü desteğe hazırız

Telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler de ele alındı.

Erdoğan görüşmede, bölgesel meselelerin çözümünde Türkiye ile Rusya’nın iş birliğinin kilit öneme sahip olduğunu, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için başlatılan süreci Türkiye’nin yakından takip ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin onurlu ve kalıcı barışın sağlanması için barış müzakerelerine ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Karadeniz’de ticari seyrüsefer emniyeti için atılacak iyi niyetli adımların, barış sürecine katkı sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz’in bir çatışma alanına dönmemesi için üzerine düşeni yapmaya devam ettiğine dikkat çekti.

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