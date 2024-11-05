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Daron Acemoğlu, Nobel Ödülü’nü aldıktan sonra ilk kez Türkiye’ye geldi

Nobel Ekonomi Ödülü aldıktan sonra ilk kez Türkiye'ye gelen Daron Acemoğlu, mezun olduğu Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etti.

Haber Merkezi
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Daron Acemoğlu, Nobel Ödülü’nü aldıktan sonra ilk kez Türkiye’ye geldi
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Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, bugün İstanbul'a geldi. 

Mezun olduğu Galatasaray Lisesi'ni ziyaret eden Acemoğlu, kendi dönem arkadaşı ve Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak tarafından karşılandı. 

12. sınıf öğrencileriyle akademik hayatına ve Nobel Ödülü'ne dair sohbet eden Acemoğlu, daha sonra kendi sınıfı 12 FEN/B sınıfında öğrencilerle etüde katıldı. 

Daron Acemoğlu ve James A. Robinson'ın yazdığı 'Dar Koridor' kitabına gönderme yapılarak, Acemoğlu'nun koridorda fotoğrafı çekildi.

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