David Cameron, Putin'i hedef aldı: Bu, demokrasi değil

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin "Putin'in yönetiminde bulunan Rusya'daki baskıyı gösterdiğini" bildirdi.

"Putin, siyasi rakiplerini ortadan kaldırıyor, medyayı kontrol ediyor ve kendisini galip ilan ediyor. Bu, demokrasi değildir" ifadelerini kullanan Cameron, Rusya'nın halkın iradesini özgür ve adil şekilde dile getirmesini garanti eden AGİT ilkelerine bağlılığını yerine getiremediğini savundu.

Seçimde birçok ihlalin gerçekleştiğine ilişkin haberlere değinen Cameron, "Savaş karşıtı görüş ifade eden adaylar, diskalifiye edildi" yorumunda bulundu ve seçime katılan adayların Kremlin'den onay almış kişiler olduğunu öne sürdü.

Cameron, Ukrayna topraklarında da seçim düzenlendiğine dikkati çekerek, bu durumun Birleşmiş Milletler Şartı ve Ukrayna'nın egemenliğinin ihlali olduğunu kaydetti.