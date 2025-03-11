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Dev Hedge fonları meteorologlara servet ödüyor! Maaşları 1 milyon dolara kadar çıktı

Büyük hedge fonları hava durumu tahmincilerine servet teklif ediyor. Meteorologlara ve veri bilimcilere yapılan maaş teklifi 1 milyon doların üzerine çıktı.

Haber Merkezi
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Dev Hedge fonları meteorologlara servet ödüyor! Maaşları 1 milyon dolara kadar çıktı
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Milyar dolarlık hedge fonları, son dönemde hava durumu tahminlerinin önemini fark ederek, meteorologlara ve veri bilimcilere yıllık 1 milyon dolara kadar maaş teklif ediyor.

Meteorolog alımları arttı

2024'te hedge fonları, hava durumu uzmanı işe alımını yüzde 23 artırdı ve maaş paketleri yüzde 18 yükseldi. Küresel hava olayları nedeniyle emtia piyasalarındaki dalgalanmalar, bu alana ilgiyi artırıyor.

Dev fonlar uzmanları kadrolarına katıyor

Özellikle doğalgaz, kahve, kakao ve tahıl gibi emtia ticaretinde hava durumu modelleri kritik hale geldi. 2025’te ABD’de rekor soğuklar doğalgaz fiyatlarını yükseltirken, Brezilya’daki kötü hava koşulları kahve fiyatlarını zirveye taşıdı.

Bloomberg'in haberine göre, Millennium Management, Citadel, Jane Street ve Balyasny Asset Management gibi dev fonlar, hava olaylarını öngörerek piyasada avantaj sağlamak için bu uzmanları kadrolarına katıyor.

Maaş, bonus ve yan haklarla rakam daha da büyüyor

Akademik kariyerleri tercih eden meteorologların maaşı 93 bin dolar civarında iken, özel sektöre geçenler milyon dolarlık maaşlar ve büyük bonuslarla ödüllendiriliyor! 🌪️📈

Stratejik silah haline geldi

Hava durumu uzmanları özel sektöre yönelirken, meteoroloji milyar dolarlık hedge fonları için de büyük bir stratejik silah haline geldi.

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