Dev kahve zincirine rekor tazminat şoku: Sıcak kahveye 50 milyon dolar ceza!

ABD’nin California eyaletinde bir Starbucks şubesinden aldığı sıcak içeceğin üzerine dökülmesi sonucu ciddi yanıklar ve sinir hasarı oluşan kurye Michael Garcia, mahkemeden rekor tazminat kazandı. Los Angeles’ta görülen davada, Starbucks 50 milyon dolar ödemeye mahkûm edildi. Şirket, mahkeme kararına itiraz edeceğini duyurdu.

Kapağı tam kapanmayan içecek ciddi yaralanmalara yol açtı

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, olay 2020 yılında Los Angeles'taki bir Starbucks şubesinin araç servisi bölümünde gerçekleşti. Garcia’nın avukatı Michael Parker’a göre, Garcia üç içecek sipariş etmişti ancak bunlardan biri taşıma kabına düzgün yerleştirilmemişti. Teslimat sırasında kapağı tam kapanmayan içecek Garcia’nın üzerine döküldü ve özellikle genital bölgesinde ciddi yanıklara neden oldu.

Mahkeme fiziksel ve ruhsal zararlar tespit etti

Mahkeme kayıtlarına göre, Garcia yalnızca fiziksel yaralanmalarla değil, aynı zamanda ruhsal sıkıntı, anksiyete, hayat kalitesinde düşüş, şekil bozukluğu ve fiziksel işlev kaybı gibi pek çok olumsuzlukla karşı karşıya kaldı. Jüri, bu zararların ciddiyetini göz önünde bulundurarak 50 milyon dolarlık tazminata hükmetti.

Starbucks: Karara katılmıyoruz

Starbucks, mahkeme kararına itiraz edeceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, "Bay Garcia'nın yaşadığı olaydan dolayı üzgünüz, ancak jürinin kararına katılmıyoruz. Belirlenen tazminat miktarının aşırı olduğunu düşünüyoruz. Mağazalarımızda en yüksek güvenlik standartlarını koruma konusundaki kararlılığımız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu dava, 1994 yılında McDonald's’a açılan ve benzer bir olayla sonuçlanan ünlü davayı akıllara getirdi. O davada, Stella Liebeck isimli müşteri, üzerine dökülen sıcak kahve nedeniyle üçüncü derece yanıklar yaşamış ve yaklaşık 3 milyon dolar tazminat kazanmıştı.