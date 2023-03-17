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DoubleLine Capital CEO'sundan ABD için resesyon tahmini

DoubleLine Capital CEO'su Gundlach, ABD ekonomisinin 4 ay içinde resesyona girebileceğini değerlendirdi.

Haber Merkezi
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DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, son dönemdeki banka iflaslarının yüksek borçlanma maliyetlerinin neden olduğu finansal sıkılaşmayı azdırdığını savunarak, ABD ekonomisinde resesyonun 4 ay içinde gerçekleşebileceğini söyledi.

Gundlach yaptığı açıklamada, "Tüm bunlar dikkate alındığında en fazla 4 ay içinde bir resesyon muhtemel" dedi.

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