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DSÖ: Gazze'de, Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik devam eden saldırılar kabul edilemez

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik devam eden saldırıların kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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DSÖ: Gazze'de, Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik devam eden saldırılar kabul edilemez
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Ghebreyesus, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Kemal Advan Hastanesi'ne ilişkin sosyal medya platformu X'te paylaşımda bulundu.

"Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik devam eden saldırılar kabul edilemez"

Hastane müdürünün son raporuna göre, 7 Aralık'taki bombardımanın sağlık çalışanları ve hastaların daha fazla yaralanmasına, hastanede yangın çıkmasına ve elektriğin tamamen kesilmesine neden olduğunu aktaran Ghebreyesus, "Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik devam eden saldırılar kabul edilemez. Bu Gazze'nin kuzeyindeki insanları zaten sahip oldukları asgari sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, hastaların, sağlık çalışanlarının ve tesislerin korunmasını, düzenli insani yardım sağlanmasını ve çatışmaların acilen sona erdirilmesini talep ettiklerini bildirdi.

DSÖ, İsrail ordusunun 7 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği yoğun bombardıman ve saldırılarda 33 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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