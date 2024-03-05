Dünya Meteoroloji Örgütü'nden "El Nino" uyarısı

WMO, yeni El Nino hava olayı raporunu yayımlandı. El Nino'nun etkisinin 2023-2024 döneminde zirveye ulaştığı belirtilen raporda, etkinin giderek zayıfladığı ancak gelecek aylarda küresel iklimi etkilemeye ve sıcaklıkları artırmaya devam edeceği belirtildi.

Rapora göre, mart, nisan ve mayıs aylarındaki süreçte tüm bölgelerde normalin üzerinde sıcaklıklar yaşanacak.

"Sera gazları tartışmasız şekilde bunun esas sorumlusudur"

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir aylık sıcaklık rekoru kırıldı. 2023, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu. El Nino bu rekor sıcaklıklara katkıda bulundu ancak ısıyı hapseden sera gazları tartışmasız şekilde bunun esas sorumlusudur." ifadelerini kullandı.

Ekvatoral pasifikteki okyanus yüzeyi sıcaklıklarının El Nino'nun etkisini açıkça yansıttığını bildiren Saulo, dünyanın diğer bölgelerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının son 10 aydır sürekli ve alışılmadık derecede arttığını belirtti.

Endişe verici deniz suyu sıcaklıkları

Saulo, Ocak 2024'teki deniz yüzeyi sıcaklığının, "ocak ayı için bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık" olduğunu aktararak, "Bu endişe verici ve yalnızca El Nino ile açıklanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

WMO, Kasım 2023'te yayımladığı raporunda, kayıtlara "en sıcak yıl" olarak geçecek 2023 sonrasında El Nino hava olaylarının da etkisiyle hava sıcaklıklarının daha fazla artmasının muhtemel olduğunu bildirmişti.