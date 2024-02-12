Dünyaca ünlü iş insanı Richard Branson kaza geçirdi

Bünyesinde 400’ü aşkın şirketi bulunduran Virgin Group’un sahibi, dünyaca ünlü iş insanı Richard Branson ciddi bir kaza atlattı. Branson, Virjin Adaları’na bağlı Virjin Gorda’da bisiklet sürerken yoldaki bir çukura takılıp bisikletten uçtu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Richard Branson yaralandı, fakat şans eseri durumu ağır değil. 73 yaşındaki Branson, kalçasında hematom oluştuğunu ve dirseğinde kesik olduğunu açıkladı.

Branson, “Alex Wilson ile birlikte bisiklet sürüyorduk, o da benden sonra düştü ama neyse ki o da iyi” açıklaması yaptı.