Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşına girdi

İngiltere'de yaşayan dünyanın en yaşlı erkeği John Tinniswood'un 112 yaşına girdiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, 1912'de doğan Tinniswood, yaptığı açıklamada "neden bu kadar uzun yaşadığını bilmediğini" belirtti.

Foto: Guinness World Records sayfası

Gençliğinde çok fazla yürüyüş yaptığını ve özel diyetinin olmadığını ifade eden Tinniswood, 112. doğum gününü kutladı.

Tinniswood, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarına şahit olduğunu anlattı.

John Tinniswood, 114 yaşındaki Venezuelalı Juan Vicente Perez Mora'nın nisanda hayatını kaybetmesi üzerine dünyanın en yaşlı erkeği ünvanının sahibi olmuştu.

İngiltere'nin en yaşlı erkeği ünvanını 25 Eylül 2020'den beri taşıyan Tinniswood, hayattayken Kraliçe 2. Elizabeth ile iki kez bir araya gelmiş, son doğum gününde ise Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla'dan tebrik kartı almıştı.

Öte yandan, Ocak 2023'te dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçen 117 yaşındaki Maria Branyas'ın hayatını kaybetmesinin ardından 116 yaşındaki Japon Tomiko Itooka'nın dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olabileceği bildirilmişti.