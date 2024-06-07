Dünyanın en yüksek noktasında temizlik: 4 ceset ile bir iskelet bulundu

Nepal ordusu, bu yıl da Everest ve Himalaya'nın zirvesinde temizlik çalışmaları yürüttü.

Dünyanın en yüksek dağı Everest’e dünyanın farklı noktalarından gelerek tırmanan dağcılar geride tonlarca çöp bırakıyor. Nepal ordusu, 2019 yılından bu yana her yıl yürüttüğü temizlik çalışmalarını bu yıl da gerçekleştirdi. Dağcıların ardından Everest ve diğer iki Himalaya zirvesinde temizlik çalışmaları yapan ordu, temizleme çalışmalarında 11 ton, 4 ceset ve bir iskelet çöp çıkarıldığını duyurdu. Nepalli askerlerin; Everest, Nuptse ve Lhotse dağlarından çöpleri ve cesetleri toplamasının 55 gün sürdüğü açıklanırken Everest’te 50 tondan fazla çöp ve 200 cansız beden bulunduğu tahmin ediliyor. Ordu tarafından yapılan açıklamada ise, 5 temizleme çalışmasında 119 ton birikmiş çöp, 14 insan cesedi ve bazı iskeletler bulunduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz yıl 19 dağcı hayatını kaybetmiş ya da kayıp olurken bu yıl ise bu rakam 8 olarak açıklandı.

Hükümetten dağ koruyucu planı

Yaşanan çöp sorunlarına çözüm arayan Nepalli yetkililer, bu yıl çöp ve atıkları en aza indirebilmek için dağcılara DPS zorunluğu ve kendi dışkılarını dağa bırakmamaları ve artık kendilerine verilen torbalara koyarak beraberinde taşımaları zorunluluğu getirmişti. Nepal hükümeti, gelecekte ise yeni önlemler çöp birikintilerini engellemeye çalışıyor. Nepal Dağcılık Turizmi Kurumu Direktörü Rakesh Gurung, gelecekte hükümetin çöp gözlemi yapacak dağ korucuları oluşturmayı ve daha çok mali kaynak ayırmayı planladığını söyledi.