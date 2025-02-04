Ege'deki depremler nedeniyle 9 bin kişi Santorini Adası'nı terk etti

Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle deprem korkusu yaşayan yaklaşık 9 bin kişi, Santorini Adası'ndan ayrıldı.

Yerleşik halk Santorini Adası'nı terk ediyor

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sarsıntıların yoğun hissedildiği bölgede ziyaretçiler ve yerleşik halkın dahil olduğu yaklaşık 9 bin kişi, büyük bir deprem olabileceği endişesiyle Ada'yı terk etti.

Ek uçak seferleri konuldu

Hava yolu şirketleri, okulların da cumaya kadar tatil edildiği Ada'dan ayrılmak isteyenler için ek seferler koydu.

Uzmanlardan oluşan uluslararası bir araştırma grubunun da bugün bölgeye giderek özel sensörlü cihazlarla denizaltında incelemelerde bulunması planlanıyor.

Arama kurtarma ekipleri sevk edildi

Tedbiren arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği Santorini Adası'na, herhangi bir deprem anında elektrik kesintisi olmasına karşı Yunanistan Elektrik Dağıtım Şirketinin jeneratörleri ve ekipmanları da götürüldü.