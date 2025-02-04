Hayvancılık desteği kırmızı et üretimini artıracak! Sektör projeyi olumlu karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında TİGEM işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanların uygun maliyetlerde üreticilere verileceğini açıkladı.

Söz konusu hayvanlara yönelik bir yıllık bakım ücretleri de proje kapsamında karşılanacak ve üreticilere finansal kolaylıklar sağlanacak.

“Uygun maliyetli hayvan desteği kırmızı et üretimini artıracak”

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, uygulanacak projeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hayvancılık yapan aile işletmelerinin güçlendirilmesi, gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha fazla yer almalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Tunç, ülkede hayvan üretimin desteklenmesinin sektörün daha ileriye gitmesine katkı sağlayacağını bildirdi.

Tunç, "Türkiye'de hayvancılık sektörünün geleceği küçük işletmelere bağlı. Yıllardır anlatmaya çalıştığımız bir konu bu. Bakanlığımızın Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi ile TİGEM işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanların uygun maliyetlerle üreticilere verilmesi sektöre olumlu yansıyacaktır. Bu sayede kırmızı et üretimi artacaktır. Ayrıca, bu artış dönemlik değil, sürekli bir artış olur. Projeyle ülkede kırmızı et arzı noktasında yaşanan sıkıntılara uzun vadede çözüm getirilmiş oldu" değerlendirmesinde bulundu.

“Kırmızı ette arzın artması aile işletmelerine bağlı”

Tunç, aile işletmelerinde etçi ırkların artmasıyla ithalatın da önüne geçileceğine dikkati çekerek, "Kırmızı ette arzın artması için hayvan varlığımızın artması gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Bu da ancak aile işletmelerinin elinde olacak bir şey" dedi.

“Üreticilerin hayvanları besleme giderleri karşılanacak”

Sektöre yeni katılacakların olmasının da önemli olduğunun altını çizen Tunç, sağlanan desteğin teşvik edici olduğunu anlattı.

Tunç, üreticilerin bir yıl boyunca hayvanları besleme giderlerinin de karşılanacağını anımsatarak, "Özellikle sektöre yeni girmek isteyen gençler için bu çok kıymetli. Bu sayede bir yıl boyunca işi öğrenmiş olacaklar. Öte yandan projede hayvanların satışında finansal olarak da imkanlar sağlanıyor. Buradan hayvan alacaklar için büyük bir kolaylık olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Proje, hayvancılığın gelişmesini sağlayacak"

Çok büyük hayvan işletmelerinin Türkiye'ye uygun bir model olmadığını savunan Tunç, şunları kaydetti:

"Ülkede 50 bin civarında hayvanı olan işletmeler var. Çok sayıda hayvanı olan işletmelerin hayvan üretimine bir faydası yok. Onlar hayvanı alıp büyütüp kesime gönderiyorlar. Ayrıca bu işletmeler zaman zaman fiyatlara da etki etmeye çalışıyor."

Tunç, birlik olarak da projeyi desteklediklerini belirterek, "Biz sahada olan bir birliğiz. Bu projede bize düşen bir görev olursa seve seve yapmaya hazırız. Hem tecrübemiz hem de bilgimizle destek sağlayabiliriz." dedi.

Projede deprem bölgesindeki illere öncelik verileceğini de hatırlatan Tunç, bu sayede bölgedeki illerde hayvancılığın gelişmesinin hızlanacağını sözlerine ekledi.