TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu: Et fiyatlarının düşürülmesi gerçekten imkansız

Takip Et

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, sektöre yönelik değerlendirmelerde bulundu. Et fiyatları ile ilgili CNBC-e’ye açıklamalarda bulunan Solakoğlu, et fiyatlarının düşürülmesinin imkansız olduğunu söyledi.

“Et fiyatlarının aşağıya çekilmesi imkansız”

Solakoğlu, “Eskiden bu fiyat değişkenlikleri iniş ve çıkış olarak vardı. Ama şu an yüksek enflasyonla birlikte yapışkan hale geldi. Mesela bugün yukarı doğru giden fiyat mesela et için bunun aşağıya getirilmesi gerçekten çok imkansız. Burada bir de alternatif maliyet var. Türkiye’de ne yazık ki çiftçilik itibarı çok düşük mesleklerden biri. Ama gıdamızı üretiyoruz biz. Halk bunu gözden geçirmeli. Bir ineği ben 140 bin liraya satın alabiliyorsam. Bu 140 bin lirayı ben bankaya yatırsam bugünün koşullarında elde edeceğim faiz ne, bu ineği sağarak süt kazanacaksam nominal olarak kaç para kazanmış olacağım. Türk Lirasının değer kaybı her iki senaryoda da eşit. Yüzde 30-40 ile faiz alsanız, besilik hayvana baksarsanız, faiz geliri çok cazip” diye konuştu.

"Anaç hayvanlar kesildi, et üretimi durdu"

TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, 2018’den 2021’e kadar tarım ve özellikle hayvancılık için en kötü yılların olduğunu dikkat çekerek, yapılan projeleri eleştirdi. Solakoğlu, içeride yeteri miktarda hayvan olmamasının arz talep dengesini bozduğunu dikkat çekerek fiyatlarda kontrol edilemeyen bir iniş çıkışın yaşandığını belirtti.

Secer Solakoğlu şunları söyledi:

“Ben devletin üretimin içerisinde çok ciddi bir pay almasına karşıyım. Yani devlet bir çiftçi olmamalı. Devlet devletliğini yapmalı. Yani devlet tutup da bir üretim çiftliğinin içerisinde olmamalı. Devlet stok tutabilir. Ama savaş anı için hububat stoku tutabilir. Bir canlı hayvan dediğiniz zaman, bunun için barındırmaya başladığı zaman bugün çok iyi bile gitse, tecrübemiz gösteriyor ki bu tip projelerde mesela TİGEM’ler bunun çok iyi örneği, inanılmaz derecede verimsiz, bir fayda sağlamadığı çok açık ve net ortada. Bugün devlet bir çıkmazın içerisinde. Tarım ve özellikle hayvancılık tarafında 2018, 2019, 2020, 2021 bu yıllar Türkiye için facia yıllardı. 3.5 yıla yakın bir süre süt fiyatları enflasyon olmasına rağmen Türkiye’de kıpırdatılmadı. Çiftçiler sonunda ineklerini kestiler. Anaç yani doğurgan hayvanlar kesildiği zaman, nesil gelmeyince, içeride yeteri miktarda hayvan olmadığı zaman arz talep dengesi sebebiyle kontrol edilemeyen bir fiyat iniş çıkışı ve değişkenlikleri ortaya çıkıyor. Bu değişkenlik de halk tarafında yankı uyandırıyor. Televizyonlar adeta bir kasap reyonuna dönüp, kanallar her akşam haber yapmaya başlıyor. Bu da haksız bir baskıya sebep veriyor. Bunu baskılamak için bu sefer bugün uygulanan yöntemler başlıyor. Bizim Türkiye olarak bizim kendi etimizi üretecek çiftçimiz ve üreticimiz ve alanımız varken ‘Biz niye ithalatla her şeyi regüle ediyoruz’ sorusunu insanın zihnine getiriyor açıkçası. Tabi ki yapılması gerekiyor olabilir, kök soruna bakmamız lazım.”