  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kırmızı ette Ramazan ayında anormal fiyat artışları beklenmiyor
Takip Et

Kırmızı ette Ramazan ayında anormal fiyat artışları beklenmiyor

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, ramazan ayında kırmızı ette arz-talep dengesizliği yaşanmayacağı ve anormal fiyat oluşumlarının ortaya çıkmayacağı kanaatinde olduklarını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kırmızı ette Ramazan ayında anormal fiyat artışları beklenmiyor
Takip Et

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, ramazan ayı ve sonrasının, turizm sezonu için otellerin alım yaptığı dönemler söyledi. 

Ramazan ayında talep artışı bekleniyor

Böyle dönemlerde kırmızı et fiyatlarının yükselebildiğine, ramazan ayında da talebin artması nedeniyle bir miktar fiyat artış yaşanabileceğini değerlendirdiklerine işaret eden Hacıince, bu dönemde ortaya çıkabilecek suni fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi için etkili bir düzenleme mekanizmasının devreye alınmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

 40 bin baş kesimlik sığır piyasaya sürülecek 

Hacıince, Et ve Süt Kurumunun, 40 bin baş kesimlik sığırın ithal edilip ramazan öncesi piyasaya sürüleceğini duyurduğunu anımsatarak, "Bu planlamanın piyasa üzerinde ve özellikle tüketicide olumlu etki oluşturacağı kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

 "Kırmızı ette anormal fiyat oluşumları beklemiyoruz"

Geçen yıl ithal edilen besilik sığırların ramazan ayında kesim olgunluğuna gelebileceğinin görüldüğünü bildiren Hacıince, şunları kaydetti:

"Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının verilerine göre bu dönemde yeterli miktarda yerli hayvan var. Konseyimizce, sektörümüzün tüm alanlarındaki ihtiyaç miktarları ve üretim imkanları birlikte değerlendirildiğinde, ramazan ayında arz-talep dengesizliği yaşanmayacağı ve anormal fiyat oluşumlarının ortaya çıkmayacağı kanaatindeyiz."

Kamu malına zarar verenleri ihbar edenlere 50 bin TL ödül verilecekKamu malına zarar verenleri ihbar edenlere 50 bin TL ödül verilecekGündem
Diyanet’in fitre rakamı TÜİK’in enflasyonunu aştı!Diyanet’in fitre rakamı TÜİK’in enflasyonunu aştı!Ekonomi
Ekonomi
Emtia piyasasında ocak ayında kahve ve değerli metaller yükseldi
Emtia piyasasında ocak ayında kahve ve değerli metaller yükseldi
Son yılların en verimli sezonu! Hamsi tahtını bırakmıyor
Son yılların en verimli sezonu! Hamsi tahtını bırakmıyor
Depremzede esnaf ve sanatkar 41,5 milyar liralık kredi kullandı
Depremzede esnaf ve sanatkar 41,5 milyar liralık kredi kullandı
Muğla ocakta 80,5 milyon dolat ihracat gerçekleştirdi
Muğla ocakta 80,5 milyon dolat ihracat gerçekleştirdi
Diyanet’in fitre rakamı TÜİK’in enflasyonunu aştı!
DİYANET'İN FİTRE RAKAMI TÜİK'İN ENFLASYONUNU AŞTI
Prof. Dr. Hakan Kara: Merkez Bankası buna ne yapsın?
Prof. Dr. Hakan Kara: Merkez Bankası buna ne yapsın?