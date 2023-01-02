En zenginler 2022’de 1,4 trilyon dolar kaybetti

Savaş, ekonomik yaptırımlar, enflasyon, enerji krizi gündemleri ve parasal sıkılaşma trendiyle nokta koyduğumuz 2022, küresel zenginlerin de darbe aldığı bir yıl olarak tarihe geçiyor.

Bloomberg’de yer alan habere göre geçtiğimiz yıl Dünyanın en zengin 500 kişisinin serveti toplamda 1,4 trilyon dolar seviyesinde eridi. Elon Musk, Jeff Bezos, Changpeng Zhao ve Mark Zuckerberg’in kayıpları yaklaşık 392 milyar doları buldu.

FTX’in sorumlu tutulduğu dolandırıcılık davasından Rus iş dünyasına yönelik ekonomik yaptırımlara, Tesla’nın düşüşünden kömürün yükselişine meydana gelen çarpıcı olayları derleyen gazete, milyarderler için oldukça çalkantılı geçen 2022’yi gelişmeler özelinde ay ay özetledi.

Musk, ocak ayında 25,8 milyar dolar kaybetti

Geçen yıl bugünlerde dünyanın en zengin insanı olan Musk, Tesla Inc.'in tedarik zorlukları yaşamasının ardından 27 Ocak'ta 25,8 milyar dolar kaybetti. Bu, Bloomberg Servet Endeksi tarihindeki bir günlük en yüksek dördüncü düşüş olarak kayıtlara geçti ve Musk için hem kişisel hem de mali açıdan zorlu bir yılın habercisi oldu.

Savaş oligarkları vurdu

Rusya'nın en zengin insanları, Vladimir Putin'in Rus ordusuna Ukrayna'yı işgal emri verdiği gün olan 24 Şubat'ta toplu olarak 46,6 milyar dolar kaybetti. Kısa sürede, Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD'deki yetkililer, yaptırımlarla Rusya'nın "oligarklarını" ve şirketlerini hedef aldı. En zengin Ruslar, savaşın devam ettiği 2022 boyunca 47 milyar dolar daha kaybetti.

Ünlü Rus oligark Roman Abramovich Premier Lig kulüplerinden Chelsea FC'yi sattı.

Çinli zenginler martta 65 milyar dolardan oldu

Pandemiyle birlikte dramatik bir hal alan Çin piyasaları günden güne daha da kötüye gitti. 14 Mart'ta ülkenin en zengin insanlarının servetinden 64,6 milyar dolar silindi. Yorucu COVID-19 mücadelesi, çöken emlak piyasası, teknoloji endüstrisi ve ticarette artan denetimler nedeniyle yıl genelinde toplam kayıp 164 milyar doları buldu.

Musk, nisanda Twitter kumarına başladı

Elon Musk, Twitter'daki yüzde 9,1'lik hissesini ifşa ettikten sonra, şirketi 14 Nisan'da 44 milyar dolar karşılığında satın almayı teklif etti. Anlaşmayı finanse etmek için başlangıçta milyarlarca dolar borç almayı, Tesla hisselerinden daha fazla yararlanmayı ve 21 milyar dolar nakit toplamayı planlayan Musk, sonraki aylarda piyasaların kötüleşmesiyle satın almadan önce vazgeçtiğini açıklayan Musk ardından Twitter ile aylarca süren bir hukuk mücadelesine girişti. Ekim ayında anlaşma tamamlandığında Musk'ın net serveti, ilk teklifi yaptığı zamandan 39 milyar daha azdı.

Chelsea, mayısta Boehly’e satıldı

Rus oligark Abramoviç’in uzun yıllardır sahibi olduğu Chelsea FC, ABD’li finans milyarderi Todd Boehly liderliğindeki konsorsiyuma 5,25 milyar dolar karşılığında satıldı. Kulübün Abramovich'e borçlu olduğu 1,6 milyar sterlinlik feragat edilmiş borç da dahil olmak üzere satıştan elde edilen net gelir, Ukrayna'ya fayda sağlayan hayır kurumlarına tahsis edildi.

Waltons’tan Broncos’a 4,65 milyar dolar

Walmart servetinin varisi Rob Walton, haziran ayında Amerikan futbolu takımı Denver Broncos'u rekor bir fiyatla 4,65 milyar dolara satın aldı. Walton konsorsiyumunda Rob'un kızı Carrie, kocası Greg Penner, Ariel Investments Başkanı Mellody Hobson, ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton ve Condoleezza Rice yer aldı. Anlaşma, Hobson ve Rice'ı bir NFL takımında mülkiyet hissesine sahip olan ilk siyah kadın yaptı.

Emlak krizi, en zengin Asyalı kadını unvanından etti

Çin'de gelişen emlak krizi sektörün devlerini kötü etkiledi. Ülkenin emlak fiyatlarını düşürme çabaları ve Başkan Xi'nin tüketime yönelik baskıları sektörü boğucu bir şekilde baskıladı, projeleri geciktirdi ve hüsrana uğramış ev sahiplerinin durdurulan projeler için ipotek ödemekten vazgeçmelerine yol açtı.

2005 yılında babasından kalan Country Garden Holdings’in başına geçerek Asya'nın en zengin kadını unvanını elde eden Yang Huiyan, politikaların negatif etkilediği piyasadaki gelişmelerin ardından ciddi bir gelir kaybı yaşadı.

Enerji krizi, kömür milyarderini potaya soktu

Kömür kodamanı kulağa başka bir dönemin kalıntısı gibi gelse de, dünya Ukrayna'daki savaşla çalkalanırken, Hintli bir kömür madencisi olan Gautam Adani, Bill Gates'i ve Bernard Arnault'u 2022’nin ağustos ayında geçerek dünyanın en zengin üçüncü kişisi oldu.

Bu sıralama Asyalı bir milyarderin şimdiye kadar tırmandığı en yüksek noktaya işaret ediyor. Adani, eylül ayında da kısa süreliğine Bezos'u geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu.

Zuckerberg, 19 sıra birden geriledi

ABD teknoloji devleri için zorlu bir yıl geçerken Meta’nın patronu Zuckerberg'in kayıpları dikkat çekti. Zuckerberg’in serveti yılın başından eylül ortasına kadar yüzde 57'lik azalışla 71 milyar dolar kadar düştü.

Maliyetli “metaverse” dönüşümü ve Meta Platforms Inc.'in hisse fiyatlarındaki düşüşler, Zuckerberg’i yıl boyunca Bloomberg servet endeksinde 19 sıra geriletti. 2022'yi listede 25. sırada bitiren Zuckerberg, böylelikle 2014'ten bu yana en düşük sıraya indi.

COVID milyarderleri ekimde çöktü

COVID-19 ekonomisinin balonu, pandemi etkisinin hafiflemesiyle hızla söndü. Pandemiyle birlikte yükselen aşı firmalarından görüntülü konferans uygulamalarına kadar birçok “yeni” milyarder şirket, yeni normalde hüsran yaşadı. Bom Kim’den Eric Yuan’a kadar birçok milyarder, servetlerinde %58’e varan çok keskin düşüşler gördü.

Bankman-Fried, 1 haftada 16 milyar dolar kaybetti

Kripto borsası FTX’in patronu Bankman-Fried, likidite sıkışıklığının borsa bilançosunda yarattığı açıklar üzerine dolandırıcılık suçlamaları ve ağır bir iflasla karşı karşıya kaldı ve 30 yaşındaki ünlü ismin servetinden 16 milyar dolar bir haftadan kısa sürede silindi. Bankman-Fried’ın net serveti en yüksek zamanında 26 milyar dolara ulaşmıştı.

Musk, aralıkta tahtını Arnault’ya kaptırdı

En zengin milyarderler listesinin zirvesinde yer alan Tesla ve SpaceX’in sahibi Musk, yılın son ayında koltuğunu Fransız LVMH'nin sahibi Bernard Arnault’ya kaptırdı.

Arnault, 2022’de net servetinden 16 milyar kaybetse de, Musk'ın Twitter satın almasının yanı sıra düşen Tesla hisseleri nedeniyle 138 milyar doları aşan toplam kaybının yanında bu rakam oldukça sönük kaldı; Arnault gezegenin en zengini olarak 2023’e giriş yaptı.

