Enerji alanında 26 milyar dolarlık satın alma

Diamondback Energy, 26 milyar dolarlık bir anlaşmayla Teksaslı petrol ve gaz üreticisi Endeavor Energy'yi satın almak için anlaşmaya vardı.

Teksas merkezli iki şirketten yapılan açıklamaya göre Diamondback, anlaşmayı nakit ve hisse senedi kombinasyonuyla finanse edecek.

Anlaşma, şirketlerin gelecekteki sondaj sahalarını sıralamaya ve maliyetleri düşürmeye çalıştıkları ABD enerji ortamını dönüştüren bir dizi büyük anlaşmanın sonuncusu.

Geçtiğimiz dört ay içinde Exxon Mobil Corp. yaklaşık 60 milyar dolara Pioneer Resources'ı, Chevron Corp. yaklaşık 53 milyar dolara Hess Corp.'u ve Occidental Petroleum Corp. yaklaşık 10,8 milyar dolara CrownRock LP'yi satın almak üzere anlaşmaya vardı.