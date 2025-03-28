Ermenistan AB üyeliği için süreci resmen başlattı

Ermenistan, AB'ye katılmak için imzayı attı. Ermenistan, Avrupa Birliği üyeliği için süreci resmen başlatarak Moskova’dan uzaklaştığını ilan etti. Karar, Karabağ sonrası kırılma yaşayan Rusya-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti olarak görülüyor.

Ermenistan parlamentosu çarşamba günü Avrupa Birliği’ne katılım sürecini başlatan yasa tasarısını kabul etti. Ermenistan, eski müttefiki Rusya'dan bir adım daha uzaklaştı.

AB üyeliği 64 oyla kabul edildi

64 oyla kabul edilen tasarı, iktidardaki Medeni Sözleşme Partisi tarafından desteklendi. Yedi muhalefet milletvekili tasarıya karşı çıktı. Metin, hükümete AB üyelik sürecini başlatma çağrısı yapıyor.

Ermenistan parlamentosu, ‘Ermenistan’ın Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinin Başlatılması Hakkında’ yasa tasarısını ikinci ve son okumada kabul etti. Birinci okumanın ardından ön sözü yeniden düzenlenen tasarı için 64 milletvekilinin ‘evet’, 7 milletvekilinin ise ‘hayır’ oyu kullandığı açıklandı.

Tasarının parlamentoya sunulması, 60 bin imza toplanarak halk girişimi olarak gerçekleştirildi. Metinde “Ermenistan Cumhuriyeti, Avrupa Birliği’ne katılım sürecini başlattığını ilan etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Eski müttefiki Rusya'ya sırtını döndü

Bu karar, özellikle 2023’te Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı ele geçirmesi ardından Rusya’ya yönelik artan memnuniyetsizliğin bir yansıması oldu.

Ermenistan, bölgede bulunan yaklaşık 2.000 Rus askerinin çatışmaları durdurmadığını ve 100 binden fazla Ermeni’nin bölgeden kaçışına engel olamadığını savundu.

Başbakan Nikol Paşinyan, saldırıdan dört gün sonra yaptığı, televizyondan yayınlanan konuşmasında, ülkesinin mevcut güvenlik ittifaklarını “etkisiz” ve “yetersiz” olarak tanımladı.

Şubat 2024’te Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ndeki katılımı askıya aldı. Aynı yıl Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne katılarak Moskova’nın tepkisini çekti.

Bu karar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ermenistan’a gelmesi halinde tutuklanmasını hukuken zorunlu kılıyor.

Ermenistan yüzünü AB'ye çevirdi

Ermenistan, son dönemde Batı ile ilişkilerini derinleştirdi. Eylül 2024’te AB ile vize serbestisi görüşmelerine başladı. Fransa ile savunma alanında iş birliğini artırdı.

Temmuz ayında ABD birlikleriyle ortak tatbikat düzenledi. Moskova bu gelişmelere sert tepki gösterdi. Kremlin, Yerevan’ı bağları koparmaya çalışmakla suçladı. Rusya, geçen yıl Karabağ’dan barış güçlerini çektiğini ve bazı askerlerini Ermenistan’dan geri aldığını duyurdu.