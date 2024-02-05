Ermenistan'ın başkenti Erivan'da patlama
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da meydana gelen patlamada 2 bina tamamen yıkıldı, çevredeki bazı binalarda da hasar oluştu
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da patlama nedeniyle 2 kişi yaralandı
Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Nor Areş Caddesi'nde meydana gelen patlama nedeniyle 2 bina tamamen yıkıldı, 2 kişi yaralandı.
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpressin haberine göre, Erivan'ın Nor Areş Caddesi'nde bir binada yerel saatle 11.43'te patlama meydana geldi.
Patlama sonucu 2 bina tamamen yıkıldı, çevredeki bazı binalar da hasar gördü.
Kurtarma ekipleri tarafından yıkılan binalardan, biri ağır olmak üzere 2 yaralı çıkarıldı.
Patlamanın sebebinin bulunması için soruşturma başlatıldı.
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.