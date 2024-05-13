Eşini öldüren eski bakana 24 yıl hapis

Astana'da, 9 Kasım 2023’te başkentte ailesine ait bir restoranda imam nikahlı eşi Saltanat Nukenova’yı darbederek öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan Bişimbayev ve akrabası Bakıtcan Baycanov'un yaklaşık 6 ay süren davası sonuçlandı.

Eski Milli Ekonomi Bakanı Bişimbayev, 31 yaşındaki eşi Nukenova'yı işkence ederek "vahşice öldürmekten" suçlu bularak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Baycanov ise suçu örtbas etmekten 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

44 yaşındaki eski bakan, cezasını yüksek güvenlikli cezaevinde çekecek.

Nukenova'nın ağabeyi Aytbek Amangeldi karardan memnun olduklarını dile getirerek, "Bu neredeyse müebbettir. Bişimbayev 24 yıl sonra 68 yaşında olacak." diye konuştu.

Savcı Aycan Aymaganova da Bişimbayev'in 2040’ta şartlı tahliye başvurusunda bulunabileceğini ancak bunun için mağdur tarafın rızasının gerekeceğini söyledi.

Hakim Alma Yesimova da ülkede söz konusu suç için verilen en yüksek cezanın 25 yıl olduğunu, Bişimbayev'in de 24 yıl hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti.

Adli tıp kurumu tarafından açıklanan raporda, Nukenova'nın darbelerle oluşan akut subdural hematomun da eşlik ettiği kapalı kafa travması sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.