Filipinler'de küçük uçak düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi

Filipinler'in Tarlac kentinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Sivil Havacılık İdaresi (CAAP) yetkilileri, Pampanga kentindeki Magalang Üssü'nden havalanan küçük uçağın Tarlac'a bağlı bir kasabadaki pirinç tarlasına düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, küçük uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, mevcut havacılık güvenliği yasaları ve operasyon yönergelerini ihlal ettiği belirlenen kişi veya kurumlarla ilgili işlem yapılacağını kaydetti.

