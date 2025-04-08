  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama gerçekleşti
Takip Et

Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama gerçekleşti

Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama gerçekleşti
Takip Et

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 05.51'de faaliyete geçtiğini açıkladı.

Yanardağ, 4 bin metre yüksekliğe kül püskürdü

Açıklamada, ilk raporlara göre patlama sırasında yanardağdan 4 bin metre yüksekliğe kül püskürdüğü ifade edildi.

Bölge istasyonundaki kameralardan, püsküren lavların yamaçlardan aşağı indiği görüldü.

Kanlaon Yanardağı, Haziran ve Aralık 2024'te de faaliyete geçmişti. Patlamaların ardından Kanlaon Yanardağı'na yönelik alarm seviyesi, 2'den 3'e yükseltilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: ABD ile dolaylı görüşmeler 12 Nisan'da Umman'da yapılacakİran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: ABD ile dolaylı görüşmeler 12 Nisan'da Umman'da yapılacakDünya
NATO'da görev yapan ABD'li üst düzey askeri yetkili Chatfield'ın görevden alındığı öne sürüldüNATO'da görev yapan ABD'li üst düzey askeri yetkili Chatfield'ın görevden alındığı öne sürüldüDünya
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Gece düzenlenen saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdiİsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Gece düzenlenen saldırıda en az 5 kişi öldüDünya

 

Dünya
Japonya, Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımları 2 yıl daha uzatacak
Japonya, Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımları 2 yıl daha uzatacak
Trump'ın vergilerinin faturası milyarderlere kesildi!
Trump'ın vergilerinin faturası milyarderlere kesildi!
ABD ve Güney Koreli şirketler, ortak savaş gemileri üretecek
ABD ve Güney Koreli şirketler, ortak savaş gemileri üretecek
Ülkede sahte doktor skandalı: Ameliyat ettiği 7 kişi öldü, gözaltına alındı
Ülkede sahte doktor skandalı: Ameliyat ettiği 7 kişi öldü, gözaltına alındı
ABD Kongre üyesi Tlaib, Trump yönetimini İsrail'e göndermeme çağrısında bulundu
ABD Kongre üyesi Tlaib, Trump yönetimini İsrail'e göndermeme çağrısında bulundu
Yunanistan medyası grevde: TV'ler haber yapmayacak, gazeteler çıkmayacak
Yunanistan medyası grevde: TV'ler haber yapmayacak, gazeteler çıkmayacak