Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama gerçekleşti
Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 05.51'de faaliyete geçtiğini açıkladı.
Yanardağ, 4 bin metre yüksekliğe kül püskürdü
Açıklamada, ilk raporlara göre patlama sırasında yanardağdan 4 bin metre yüksekliğe kül püskürdüğü ifade edildi.
Bölge istasyonundaki kameralardan, püsküren lavların yamaçlardan aşağı indiği görüldü.
Kanlaon Yanardağı, Haziran ve Aralık 2024'te de faaliyete geçmişti. Patlamaların ardından Kanlaon Yanardağı'na yönelik alarm seviyesi, 2'den 3'e yükseltilmişti.