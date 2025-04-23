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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan "Nekbe" açıklaması: Tehlike içindeyiz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Merkez Konseyi açılış toplantısında açıklamalarda bulundu. Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırıları nedeniyle "Filistin halkının varlığını tehdit eden, milli davasını sonlandıracak ikinci bir Büyük Felaket (Nekbe) tehdidiyle karşı karşıya olduklarını" ifade etti.

Haber Merkezi
AA
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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan "Nekbe" açıklaması: Tehlike içindeyiz
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Abbas, iki gün boyunca Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleştirilecek Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Merkez Konseyi açılış toplantısında konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 200 bin Filistinlinin öldüğünü ya da yaralandığını aktaran Abbas, Gazze'de 2 bin 165 ailenin tamamen yok edildiğine dikkati çekti.

"İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü soykırım savaşı durmalı"

Abbas, "İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği terörle Filistin davasını yok etmek istediğini" dile getirdi.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerine dair Abbas, "İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü soykırım savaşı durmalı. Her gün yüzlerce kişi ölüyor. Esirleri bırakın, bu konuyu kapatın, (İsrail'in) bahanelerini bitirin." dedi.

Abbas, İsrail yönetiminin Filistin yönetimine ödemesi gereken vergi gelirlerine el koyarak haklarını gasbettiğini, bu miktarın "2 milyar dolara" ulaştığını dile getirdi.

Filistin liderliğinin önceliğinin İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım savaşını, Batı Şeria'daki kentlere, köylere ve mülteci kamplarına saldırılarını durdurmak olduğunu söyleyen Abbas, ayrıca Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması ve soykırımın etkilerini gidermek için çalışmaya hazırlandıklarını belirtti.

FKÖ'ye bağlı Filistin Merkez Komitesi 23-24 Nisan'da 32. Genel Kurulunu gerçekleştiriyor.

Filistinliler İsrail'in kurulduğu ve yüz binlerce soydaşının topraklarından sürüldüğü 1948'deki olaylar zincirini Büyük Felaket (Nekbe) olarak isimlendiriyor.

Filistin İstatistik Merkezinin Mart 2015'teki verilerine göre İsrail, 27 bin kilometrekarelik Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumda. Filistinliler kendi vatanlarının sadece yüzde 15'ini kullanabiliyor.

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