Fransa: ABD de yaptırımlarla Rusya'yı müzakere masasına oturmaya zorlayabilir

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Lüksemburg'taki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Barrot, Rusya'nın Ukrayna'da "sivilleri hedef alan ve savaş hukukunu ihlal eden" son saldırılarına değinerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında savaş suçları işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) yakalama kararı verdiğini hatırlattı.

"Avrupa Birliği'ni (AB) Rusya'ya karşı 'en ağır yaptırımları' almaya çağırıyorum"

Jean-Noel Barrot, "Ukrayna ateşkesi kabul edeli bir aydan fazla bir süre olmasına rağmen, (saldırılar) Rusya'nın gerçek niyetini de ortaya koyuyor. Vladimir Putin'in açıkça (ateşkes) bu yönde hareket etme niyeti yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu nedenle Avrupa Birliği'ni (AB) Rusya'ya karşı 'en ağır yaptırımları' almaya çağırıyorum" diyen Barrot, bu yaptırımların Rus ekonomisinin "savaşı finanse etmesini engelleyecek kadar" güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Barrot, benzer yaptırım mekanizmasının ABD tarafından da işletilebileceğini belirterek, "Ateşkesin sağlanması için çok çaba sarf eden ABD'nin, bizzat Donald Trump bu konuda çok zaman ve enerji harcadı, hazırlanan yaptırımlar aracılığıyla Vladimir Putin'i müzakere masasına oturmaya zorlayabileceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele alan Barrot, Gazze'deki durumun "hiç görülmediği kadar dramatik" olduğunu ve iki ayı aşkın süredir insani yardımlara erişimin olmadığını kaydetti.

Barrot, "Ateşkese geri dönülmesi, insani yardımların engelsiz erişimine izin verilmesi ve Hamas rehinelerinin serbest bırakılması gerekiyor." dedi.

"İsrail-Filistin çatışmasına askeri bir çözümün olmadığını" söyleyen Barrot, iki devletli çözüm çağrısını yineledi.

İran'ın "rehin alma" politikalarına da bir kez daha tepki gösteren Barrot, Fransız vatandaşlarının keyfi tutuklanma riskine karşı vatandaşlarını İran'a seyahat etmemeleri yönünde uyardığını anımsattı.

Jean-Noel Barrot, İran'da tutuklu bulunan Fransız vatandaşlarının "konsolosluk korumasına ilişkin haklarının ihlal edildiğini" ve Uluslararası Adalet Divanına (UAD), İran'ı şikayet edeceklerini aktardı.

İran ve ABD arasında son dönemde yapılan müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını ancak bu konuda ihtiyatlı olduklarını vurgulayan Barrot, "Yapılacak her türlü müzakerenin, Fransa ve AB toprakları için önemli bir tehdit oluşturan İran nükleer programıyla ilgili güvenlik çıkarlarımıza uygun olması gerekmektedir." diye konuştu.