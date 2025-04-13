Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a onay oranı geriledi

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 22'si Başkan hakkında olumlu görüşe sahip olduğunu ve yüzde 4'ü çok olumlu görüşe sahip olduğunu söyledi; yüzde 41'i "çok olumsuz" görüşe sahip olduklarını belirtti.

Başbakan Francois Bayrou'nun onay oranı da son anketten bu yana bir puan düşerek yüzde 24'e geriledi.

Fransız vatandaşlarının Ukrayna ve Ortadoğu'daki uluslararası krizlere ilişkin kaygıları da bir önceki ayda artmış olmasına rağmen nisan ayında düşüşe geçti.