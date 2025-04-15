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Fransa'da hapisanelere saldırılar düzenlendi! Suç örgütlerinden şüpheleniliyor

Fransa'da farklı kentlerde hapishanelere yönelik saldırılar düzenlendi. Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin araç kundaklanmasından otomatik silahla ateş açmaya kadar varan çeşitli "korkutma girişimlerinin" yaşandığını aktardı.

Haber Merkezi
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Fransa'da hapisanelere saldırılar düzenlendi! Suç örgütlerinden şüpheleniliyor
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Fransa'da gece saatlerinde farklı kentlerdeki hapishanelere yönelik saldırılar düzenlendiği belirtildi.

"Silahla ateş açıldı"

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki farklı hapishanelere yönelik araç kundaklanmasından otomatik silahla ateş açmaya kadar varan çeşitli "korkutma girişimlerinin" yaşandığını aktardı.

"Suç örgütlerini rahatsız edecek tedbirler aldık"

Darmanin, hapishane personeline destek vermek amacıyla bugün Toulon kentine gideceğini belirterek Fransa'nın, uyuşturucu ticareti sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve suç örgütlerini son derece rahatsız edecek tedbirler aldığını kaydetti.

BFMTV kanalının Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Toulon, Marsilya, Luynes ve Valence hapishaneleri gece saatlerinde saldırıya uğrayan kurumlar arasında bulunuyor.

Luynes ve Valence hapishanelerinin otoparklarında araçlar kundaklanırken, Toulon hapishanesinin kapısına otomatik silahla ateş açıldı.

Yüksek güvenlikli hapishane stratejisine tepki olduğu belirtiliyor

Dosyaya yakın bir kaynak, bu saldırıların, Fransa'da yüksek güvenlik kapasiteli hapishanelerin kurulmasına ve Adalet Bakanlığının uyuşturucu çetelerine karşı yürüttüğü stratejiye tepki olarak koordineli bir şekilde planlanarak yapıldığını belirtti.

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