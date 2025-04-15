Bitcoin risk iştahının artmasıyla yükselişte
Bitcoin, ABD gümrük tarifelerine muafiyet umutlarının riskli varlıklara yönelik iştahı artırmasıyla hafifçe yükseldi.
Başkan Trump yaptığı açıklamada, yabancı araç ithalatına uygulanan %25'lik gümrük vergisine bazı kısa vadeli muafiyetler getirmeyi düşündüğünü söyledi.
Interactive Investor analisti Richard Hunter, iyimserlerin Beyaz Saray'dan gelen son açıklamaların başlangıçta önerilen aşırı önlemlerin azaltılmasını temsil ettiğini umduğunu söyledi. Ancak, durumun netlikten uzak olduğunu vurguladı.
Bitcoin yüzde 1,1 artışla 85.784 dolara yükseldi.