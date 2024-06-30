Fransa'da Türk düğününe kalaşnikoflu saldırı: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

Fransa'nın Almanya sınırına yakın Thionville (Almancası Diedenhofen) kentinde dün gece yarısı bir düğüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı soruşturan Nancy Savcılığının verdiği bilgiye göre gece yarısı saat 01.00'da yüzü maskeli, siyah giyinen üç saldırgan iki kalaşnikof ve bir av tüfeğiyle, önce "Eden Palace" adlı düğün salonunun önündeki üç kişiye, daha sonra ise salonun girişindeki iki kişiye ateş açtı.

Saldırganlar 4x4 tipi araçla kaçtı

France Info radyosu, düğün sahiplerinin Türk olduğunu duyurarak, saldırının ardından saldırganların 4x4 tipi araçla kaçtığını belirtti. Savcılık, saldırıda genç bir erkeğin yaşamını yitirdiğini, üç kişinin ağır yaralandığını ve hayati tehlikelerinin sürdüğünü, iki kişinin ise hafif yaralandığını duyurdu.

"Organize suç bağlantılı cinayet" suçlaması

Yerel Le Republicain Lorrain gazetesi, hafif yaralananlardan birinin hamile bir kadın olduğunu ve yaşadığı şoku henüz atlatamadığını yazdı. Gazeteye göre olay yerine kurtarma ekipleri geldiğinde saldırganlar çoktan kaçmıştı.

Savcılık olayı Moselle Organize ve Özel Suçlar Müdürlüğü'nün üstlendiğini belirterek, faillerin "organize suç bağlantılı cinayet ve cinayete teşebbüs" ile suçlandığını duyurdu.