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Gaemi Tayfunu nedeniyle can kaybı 42'ye yükseldi

Filipinler ve Tayvan'da Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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Gaemi Tayfunu nedeniyle can kaybı 42'ye yükseldi
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Filipinler polisinden yapılan açıklamada, Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 34'e çıktığı bildirildi.

Bazı kişilerin sular altında kalan mahallelerde boğularak ya da elektrik çarpması sonucu can verdiği aktarılan açıklamada, arama kurtarma çalışmaları ve tahliye işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, yetkililer tayfunun yol açtığı toprak kayması nedeniyle de 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

290 bin kişi Gaemi Tayfunu nedeniyle tahliye edildi

Olaylardan etkilenen bölgelerden güneydeki liman şehri Kaohsiung'u ziyaret eden Tayvan lideri Lai Ching-te, yaptığı açıklamada, Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı hasarla iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Lai ayrıca, su altında kalan bölgelerdeki hanelere nakit ödeme yapılacağını ifade etti.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin'in doğusunda yer alan Fujian bölgesinde ise yaklaşık 290 bin kişi Gaemi Tayfunu nedeniyle tahliye edildi.

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