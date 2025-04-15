Gazze Şeridi'nde gıda krizi! Ateşkes sırasında Gazze'ye giren stoklar tükendi

UNRWA'nın sosyal medya hesabı X'te UNRWA Gazze Operasyonları Kıdemli Müdür Yardımcısı John Whyte'nin açıklamasına yer verildi.

Whyte, ateşkes sırasında Gazze'ye giren stokların tükendiğini ifade etti.

"Yeniden kıtlık tehlikesiyle karşı karşıyayız"

Gazze'nin son bir aydır abluka altında olduğuna, gıda, gıda dışı malzeme ya da herhangi bir şeyin girişine izin verilmediğine dikkati çeken Whyte, "Geçen yıl olduğu gibi yeniden kıtlık tehlikesiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1630 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 302 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 51 bin Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bine, yaralıların sayısı 116 bin 343’e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.