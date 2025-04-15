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Lübnan'da ateşkes süresince en az 71 sivil İsrail askerleri tarafından öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Lübnan'da 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes itibarıyla en az 71 sivilin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Lübnan'da ateşkes süresince en az 71 sivil İsrail askerleri tarafından öldürüldü
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Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının sivilleri öldürmeye, yaralamaya ve sivil altyapıyı tahrip etmeye devam ettiğini dile getiren Al-Kheetan, bu durumun, sivillerin korunması konusunda endişelere yol açtığını belirtti.

"Ateşkesten bu yana en az 71 sivil İsrail askerleri tarafından öldürüldü"

Al-Kheetan, "Lübnan'da 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana en az 71 sivil İsrail askerleri tarafından öldürüldü." dedi.

Hayatını kaybedenler arasında 14 kadın ve 9 çocuk olduğuna işaret eden Al-Kheetan, insanların korku içinde olduğunun ve 92 binden fazla kişinin hala evlerine gidemediğinin altını çizdi.

Al-Kheetan, şiddetin derhal durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Çatışmanın tüm tarafları, ayrımcılık, orantılılık ve önlem ilkeleri dahil uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeli. Uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerine ilişkin tüm iddialar hakkında derhal, bağımsız ve tarafsız soruşturmalar yapılmalı ve sorumlu bulunanlar hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.

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