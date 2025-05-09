Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar: Pakistan'ın askeri eylemlerine çok sert yanıt verilecek

The Hindu'nun haberine göre Jaishankar, Yeni Delhi'de düzenlenen "20. Hindistan-İran Ortak Komisyon Toplantısı'nda" İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü.

Burada konuşan Jaishankar, Erakçi'nin ziyaretinin, Hindistan'ın "Pahalgam terör saldırısına yanıt verdiği bir sırada" gerçekleştiğini anımsattı.

Pakistan'ın askeri eylemlerine "çok sert" yanıt verilecek

Jaishankar, Pahalgam saldırısının "Hindistan'ın sınır ötesi terörist altyapıyı hedef alarak yanıt vermesini zorunlu hale getirdiğini" ileri sürdü.

İslamabad yönetimine hitaben konuşan Jaishankar, Pakistan'ın askeri eylemlerine "çok sert" yanıt verileceğini bildirerek, "Tepkimiz hedef odaklı ve ölçülüydü. Durumu tırmandırmak niyetinde değiliz. Ancak, (Pakistan'dan) bize karşı askeri saldırılar olursa, bunlara çok sert bir yanıt verilecek, bu konuda şüphe olmamalı." ifadesini kullandı.

Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir sınırında çıkan çatışmada en az 5 sivil yaşamını yitirdi

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 22 Nisan'da 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısından itibaren taraflar arasındaki gerilim sürüyor.

Yerel güvenlik görevlilerinin açıklamalarında, Keşmir bölgesinin fiili sınır Kontrol Hattı'nda (LoC) dün gece taraflar arasında meydana gelen çatışma sonucu en az 5 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinde en az 4 sivilin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirilirken Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

"Şimdi gerilimi azaltma sorumluluğu Hindistan'ın üstünde"

Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Rıdvan Said Şeyh ise iki ülke arasındaki gerilime ilişkin CNN'e demeç verdi.

Pakistan'ın Hindistan'a karşılık verme hakkını saklı tuttuğuna ve ülkedeki kamuoyunun hükümete Hindistan'a karşılık vermesi için baskı kurduğuna dikkati çeken Şeyh, "Şimdi gerilimi azaltma sorumluluğu Hindistan'ın üstünde." dedi.

Şeyh, nükleer silaha sahip iki ülke arasında devam eden bir "iletişim hattı" olup olmadığı sorusuna "Milli Güvenlik Konseyleri düzeyinde temaslar olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Hem atılan adımlar hem de ortaya çıkan söylem açısından iki ülke arasında tırmanan gerilimin durması gerektiğini vurgulayan Şeyh, her iki ülkeyi de bu gerilimi azaltmaya ve doğrudan diyaloğu sürdürmeye çağırdı.

"Hindistan-Pakistan gerilimi ABD'yi ilgilendirmiyor"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Fox News kanalında katıldığı programda, gerginliğin bir an önce azalmasını istediklerini ancak bu ülkeleri "kontrol edemeyeceklerini" dile getirerek, gerilimin "ABD'yi ilgilendirmediğini" ve bu duruma karışmayacaklarını belirtti.

Vance, ABD'nin her iki tarafı da silah bırakmaya zorlayamayacağını savunarak, bu gerilimden endişe duyduklarını ve diplomatik yollarla konuyu takip edeceklerini kaydetti.

JD Vance, iki ülke arasındaki gerilimin, "daha geniş bir bölgesel savaşa ya da nükleer çatışmaya dönüşmemesini" umduklarını ifade etti.

Pakistan'da havalimanlarının uçuş hizmetlerine yeniden başladığı bildirildi

Dawn gazetesine konuşan Pakistan Havalimanları İdaresi Sözcüsü Saifullah Khan, son olarak Karaçi kentinde bulunan Cinnah Uluslararası Havalimanı'nda operasyonların yeniden başladığını, böylelikle ülke genelindeki tüm havalimanlarının tamamen faaliyete geçtiğini ve uçuş hizmetlerine kaldıkları yerden devam ettiğini belirtti.

Kurum, daha önce Pakistan ve Hindistan arasındaki mevcut gerilim nedeniyle Lahor, Karaçi, İslamabad ve Sialkot kentlerindeki havaalanlarındaki uçuş hizmetlerini geçici süreliğine askıya almıştı.

Çatışmalar, sivil havacılığı olumsuz etkiliyor

İki ülke arasında, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'deki saldırıyla başlayan ve Hindistan'ın 6 Mayıs'ta Pakistan'ın çeşitli bölgelerine füze fırlatmasıyla artan çatışma, hem bölgeye yapılan uçuşları aksatarak hem de güzergahı kullananların uçuş sürelerini uzatarak sivil havacılığı olumsuz etkiliyor.

Dünya genelinde sivil havacılık trafiğini takip eden "Flight Radar 24" internet sitesinin verilerine göre, Hindistan'ın Pakistan'daki bazı bölgelere füze saldırısı düzenlediği 6 Mayıs'ın ardından çok sayıda uçuş iptal edildi.

Hindistan'dan 7 Mayıs'ta havalanması planlanan 430 uçuş iptal edilirken, aynı gün Pakistan'dan kalkması beklenen uçak seferlerinin de yüzde 17'si düzenlenmedi.

İptal edilen uçuşların yanı sıra iki ülkenin hava sahalarının kapanması sonucu uluslararası seferlerde farklı rotalar kullanılması uçuş sürelerini uzattı.

Pakistan'da 7/24 koordinasyonda kalacak "Ulusal Sağlık Acil Durum Merkezi" kuruldu

Dawn gazetesinin haberine göre, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilimin ardından Pakistan Sağlık Bakanlığı, acil durumlara karşı alınan önlemleri açıkladı.

Muhtemel krizlere karşı önlem alınabilmesi için Ulusal Sağlık Acil Durum Merkezi'nin kurulduğu belirtilen açıklamada, bu merkezin diğer bölgelerle ve sağlık kuruluşlarıyla 7 gün 24 saat koordinasyonda kalacağı belirtildi.

Hindistan'ın saldırısının ardından, başkent İslamabad'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal edilmiş, Pencap eyaletinde hastane yataklarının yüzde 50'si acil durumlar için ayrılmıştı.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Ayrıca, Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta Hindistan'a ait 25 "Harop" SİHA'sının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğe göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise ulusa sesleniş konuşmasında Hindistan'ın saldırılarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını, Pakistan'ın hayatını kaybedenlerin intikamını alacağını ifade etmişti.