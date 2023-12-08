  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Gazze'de 2 İsrail askeri daha öldürüldü
Takip Et

Gazze'de 2 İsrail askeri daha öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldürüldüğünü, 1 askerinin ise ağır yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazze'de 2 İsrail askeri daha öldürüldü
Takip Et

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "32 yaşındaki Binbaşı Naftali Yona Gordon ve 25 yaşındaki tank komutanı Binbaşı Omri Root'un Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü" bildirildi. Çatışmalarda ağır yaralanan bir İsrail askerinin ise tedavi için hastaneye nakledildiği belirtildi.

Ordunun açıklamasında, 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker ve subay sayısının 420'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 89'a yükseldi

İsrail Haberleri

Gazze'de öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 89'a yükseldi
İsrail saldırılarında ölen BM personeli sayısı 130’a çıktı

Filistin Haberleri

İsrail saldırılarında ölen BM personeli sayısı 130’a çıktı
Bu konularda ilginizi çekebilir
İsrail filistin