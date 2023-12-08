Gazze'de 2 İsrail askeri daha öldürüldü
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldürüldüğünü, 1 askerinin ise ağır yaralandığını açıkladı.
AA
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "32 yaşındaki Binbaşı Naftali Yona Gordon ve 25 yaşındaki tank komutanı Binbaşı Omri Root'un Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü" bildirildi. Çatışmalarda ağır yaralanan bir İsrail askerinin ise tedavi için hastaneye nakledildiği belirtildi.
Ordunun açıklamasında, 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker ve subay sayısının 420'ye yükseldiği kaydedildi.
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