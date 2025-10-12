  1. Ekonomim
Gazze'de ateşkesin ardından ilk yardım TIR'ları kente giriş yaptı

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze’de ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından İsrail ordusu, işgal ettiği bazı bölgelerden çekilmeye başlamıştı. Ateşkesin ardından bugün Gazze Şeridi'ne ilk yardım TIR'ları giriş yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kısmi çekilmesini tamamlanmasının ardından ateşkes resmi olarak devreye girdi. Bununla beraber İsrail ordusu Gazze'de işgal ettiği bazı bölgelerden olarak çekilmeye başladı. Netanyahu, anlaşmaya rağmen "Savaş henüz bitmiş değil" ifadesini de kullanmıştı.

Gazze'de ateşkesin ardından ilk yardım TIR'ları kente giriş yaptı - Resim : 1

Netzarim Koridoru çevresine ateş açılmıştı

Ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen, İsrail ordusu Gazze’nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenlemiş, tanklardan Gazze’nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru çevresine ateş açılmıştı.

Ateşkes bilmecesi sürerken Gazze’de tarihi bir gelişme daha yaşandı. Yardım tırları Gazze Şeridi’ne girmeye başladı.

Erdoğan: TIR'larımız ulaşmaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Trabzon’da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerinin Gazze’ye ulaştığını şöyle duyurmuştu: İsrail’in hava saldırıları sebebiyle oradan oraya sürüklenen siviller, zorla çıkarıldıkları yerlere geri dönüyor. Gazze’ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım TIR’larımız da Gazze’ye ulaşmaya başladı. Bunlar iki yıllık zulümden sonra bize umut veren, kalplerimize inşirah veren gelişmeler.

