Gazze'de can kaybı 37 bin 718'e yükseldi
İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 60 artarak 37 bin 718'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklama ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne 264 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.
İsrail’in son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 saldırı gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 60 kişinin daha hayatını kaybettiği, 140 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 718'e, yaralananların sayısının da 86 bin 377'ye yükseldiği kaydedildi.