Gazze'de can kaybı 38 bin 193'e yükseldi
İsrail’in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 38 bin 193'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 276 gündür sürdürdüğü saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 saldırı gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 40 kişinin daha hayatını kaybettiği, 75 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 193'e, yaralananların sayısının da 87 bin 903'e yükseldiği kaydedildi.