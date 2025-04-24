  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Gazze’de can kaybı 51 bin 355’e yükseldi
Takip Et

Gazze’de can kaybı 51 bin 355’e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 50 artarak 51 bin 355'e yükseldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazze’de can kaybı 51 bin 355’e yükseldi
Takip Et

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin 51 bin 355'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 50 ölü ve 152 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1978 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 207 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 355'e, yaralıların sayısının da 117 bin 248'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor! Saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybettiİsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor! Saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybettiDünya
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan "Nekbe" açıklaması: Tehlike içindeyizFilistin Devlet Başkanı Abbas'tan "Nekbe" açıklaması: Tehlike içindeyizDünya
Dünya
Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü
Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü
ABD'de, Covid-19 aşısı olmayan personel görevlerine iade edilecek
ABD'de, Covid-19 aşısı olmayan personel görevlerine iade edilecek
Avrupa Birliği'nden Apple ve Meta’ya 798 milyon dolar ceza
Avrupa Birliği'nden Apple ve Meta’ya 798 milyon dolar ceza
BM'den Rus ordusunun Kiev'e yaptığı saldırıya şiddetli kınama!
BM'den Rus ordusunun Kiev'e yaptığı saldırıya şiddetli kınama!
Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg: Londra'daki Ukrayna barış görüşmeleri olumlu geçti
Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg: Londra'daki Ukrayna barış görüşmeleri olumlu geçti
Papalık seçiminde gözler Kardinaller Meclisi'nde! Katoliklerin ruhani lideri nasıl seçilecek?
Papalık seçiminde gözler Kardinaller Meclisi'nde! Katoliklerin ruhani lideri nasıl seçilecek?