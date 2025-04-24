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İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor! Saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında, 6'sı aynı aileden 13 Filistinli hayatını kaybetti

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor! Saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail ordusunun evlerini bombalaması sebebiyle anne, baba ve dört çocuktan oluşan 6 kişilik aile yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat'a bağlı es-Sevariha bölgesinde İsrail ordusunun Faracullah ailesine ait yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta da İsrail ordusunun Kiyzan en-Neccar bölgesinde Neccar ailesine ait evi hedef alması sonucu bir adam ve eşi öldü.

Kentin el-Attar bölgesinde de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırın bombalanması sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi.

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