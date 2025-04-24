İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna, Trump'ın barış planına desteğini tekrarladı

Bir İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, Londra'da dün gerçekleştirilen toplantıya Ukrayna'yı temsilen Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un katıldığını belirtti.

Toplantının İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri ile ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında yapıldığını bildiren Sözcü, "Tüm taraflar, Başkan Trump'ın ölümleri durdurma, adil ve kalıcı barışı sağlama kararlılığını güçlü şekilde desteklediğini yineledi." ifadelerini kullandı.

"Gelecek adımlarda ortak bir noktaya ulaşmada önemli ilerlemeler kaydedildi"

Sözcü, görüşmelerin başarılı geçtiğini vurgulayarak, "Gelecek adımlarda ortak bir noktaya ulaşmada önemli ilerlemeler kaydedildi. Yakın koordinasyonu sürdürme konusunda anlaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, Fransa ve Almanya, geçen hafta ABD'li ve Ukraynalı yetkililerle Paris'te bir araya gelerek Rusya-Ukrayna Savaşını ele almış, bu toplantının devamının Londra'da yapılacağı belirtilmişti.